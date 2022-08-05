Депутат Горелкин: Youtube нарушает собственные правила модерации

05 августа 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Youtube заблокировал канал переводчика и блогера Дмитрия Пучкова, известного как «Гоблин» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заблокировав канал российского переводчика и блогера Дмитрия Пучкова («Гоблин»), Youtube нарушил собственные правила модерации контента. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин. «Сегодня американская платформа выступает оружием информационной войны. Вы помните, что в течение последних месяцев были заблокированы в Youtube аккаунты других российских медиа. Платформа продолжает вычищать любую несоответствующую мнению американского истеблишмента позицию. Мы видим очередную незаконную блокировку. Youtube не соответствуют даже собственным правилам модерации», — сказал Антон Горелкин. Депутат Госдумы посоветовал блогеру Пучкову подать в суд на Google. «Блокировки незаконны с точки зрения российского права. Платформа работает в российском сегменте и обязана соблюдать российские законы, тем не менее мы видим, что происходит. Я поддерживаю инициативы наших блогеров и медиа, которые подают иски к Google. Вы знаете, что „Царьград“ выиграл миллиард рублей. Я считаю, что и Пучков должен подать иск, и парламентское телевидение „Дума-ТВ“, аккаунт которой также был заблокирован», — уточнил он. По мнению парламентария, подобное отношение площадки к российским медиа лишь усугубит ее положение на рынке. «Платформа, обладающая монопольным положением в различных странах, локальных рынках пользуется этим. Они не прикрываются разнообразным контентом, а понимают, что на данный момент сопоставимой альтернативы в российском сегменте нет. Но я уверен, она появится. Для этого просто нужно время. Когда российские альтернативные платформы накопят большой массив разнообразного контента, и детского, и неполитического, тогда уже можно говорить о блокировке платформы», — подчеркнул Горелкин. Ранее Google заблокировал канал Дмитрия Пучкова на Youtube. На него было подписано более трех миллионов человек. Как сказал сам «Гоблин», блокировка была ожидаема. Свою поддержку блогеру выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и пообещал отомстить. Однако Пучков не поверил, что экс-президент РФ вступился за него, однако в аппарате Медведева ему подтвердили слова поддержки. В Google объяснили, что канал был удален из-за нарушения политики в отношении разжигания ненависти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заблокировав канал российского переводчика и блогера Дмитрия Пучкова («Гоблин»), Youtube нарушил собственные правила модерации контента. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин. «Сегодня американская платформа выступает оружием информационной войны. Вы помните, что в течение последних месяцев были заблокированы в Youtube аккаунты других российских медиа. Платформа продолжает вычищать любую несоответствующую мнению американского истеблишмента позицию. Мы видим очередную незаконную блокировку. Youtube не соответствуют даже собственным правилам модерации», — сказал Антон Горелкин. Депутат Госдумы посоветовал блогеру Пучкову подать в суд на Google. «Блокировки незаконны с точки зрения российского права. Платформа работает в российском сегменте и обязана соблюдать российские законы, тем не менее мы видим, что происходит. Я поддерживаю инициативы наших блогеров и медиа, которые подают иски к Google. Вы знаете, что „Царьград“ выиграл миллиард рублей. Я считаю, что и Пучков должен подать иск, и парламентское телевидение „Дума-ТВ“, аккаунт которой также был заблокирован», — уточнил он. По мнению парламентария, подобное отношение площадки к российским медиа лишь усугубит ее положение на рынке. «Платформа, обладающая монопольным положением в различных странах, локальных рынках пользуется этим. Они не прикрываются разнообразным контентом, а понимают, что на данный момент сопоставимой альтернативы в российском сегменте нет. Но я уверен, она появится. Для этого просто нужно время. Когда российские альтернативные платформы накопят большой массив разнообразного контента, и детского, и неполитического, тогда уже можно говорить о блокировке платформы», — подчеркнул Горелкин. Ранее Google заблокировал канал Дмитрия Пучкова на Youtube. На него было подписано более трех миллионов человек. Как сказал сам «Гоблин», блокировка была ожидаема. Свою поддержку блогеру выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и пообещал отомстить. Однако Пучков не поверил, что экс-президент РФ вступился за него, однако в аппарате Медведева ему подтвердили слова поддержки. В Google объяснили, что канал был удален из-за нарушения политики в отношении разжигания ненависти.