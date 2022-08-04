Курганский губернатор объяснил причины отказа в господдержке

Губернатор Курганской области Шумков рассказал бизнесменам, почему отказывают в господдержке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, почему бизнесмены не могут получить поддержку государства при покупке оборудования из-за рубежа. Информацию он поместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Субсидировать, даже опосредованно, за счет государственного бюджета экономики и бюджеты стран, которые финансируют гибель и ранения мирных жителей, наших пацанов, мы (российские власти) не будем», — объяснил курганским бизнесменам губернатор. Вопрос задали представители курганского высокотехнологичного проекта.

Шумков объяснил, что поддержки закупа оборудования иностранного производства российским правительством не будет. Правительством страны внесены изменения в нормативные документы, запрещающие это делать, из-за ситуации на Украине.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор раскритиковал систему льготного кредитования. По мнению Шумкова, система загоняет производство в зависимость от банковского сектора.

С конца февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса.