Байден усердно работает над освобождением Грайнер

Президент США Джо Байден усердно работает над освобождением экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

Президент США заявил, что в Белом доме усердно работают над обменом задержанной за контрабанду наркотиков американской экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер. Об этом президент США заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Я полон надежд. Мы усердно работаем», — передает слова Джо Байдена информационный источник «Reuters». Американские власти планируют обменять баскетболистку на осужденного за шпионаж Пола Уилана и на российского бизнесмена Виктора Бута (осужденный в США на 25 лет тюрьмы за торговлю оружием — прим. ред.).

Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, в ее багаже нашли гашишное масло. Суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что обмен заключенными обсуждался на президентском уровне.