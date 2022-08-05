Байден усердно работает над освобождением Грайнер

Президент США заявил, что в Белом доме усердно работают над обменом задержанной за контрабанду наркотиков американской экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер. Об этом президент США заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Я полон надежд. Мы усердно работаем», — передает слова Джо Байдена информационный источник «Reuters». Американские власти планируют обменять баскетболистку на осужденного за шпионаж Пола Уилана и на российского бизнесмена Виктора Бута (осужденный в США на 25 лет тюрьмы за торговлю оружием — прим. ред.).
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Президент США заявил, что в Белом доме усердно работают над обменом задержанной за контрабанду наркотиков американской экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер. Об этом президент США заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. «Я полон надежд. Мы усердно работаем», — передает слова Джо Байдена информационный источник «Reuters». Американские власти планируют обменять баскетболистку на осужденного за шпионаж Пола Уилана и на российского бизнесмена Виктора Бута (осужденный в США на 25 лет тюрьмы за торговлю оружием — прим. ред.). Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, в ее багаже нашли гашишное масло. Суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что обмен заключенными обсуждался на президентском уровне.