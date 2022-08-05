Sky News: Британия теряет возможность обучать военных летчиков

Из-за проблем с техникой, Британия обучает пилотов истребителей с помощью тренажеров на компьютереФото: miliman/pickupimage.com
У Великобритании возникли проблемы с обучением пилотов реактивных самолетов из-за того, что большая их часть находится в неисправном состоянии. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Способность Великобритании обучать пилотов быстрых реактивных самолетов находится в кризисе из-за неисправности воздушных судов, потребности в большем количестве инструкторов и притока иностранных студентов, заполняющих курсы», — сообщает телеканал, ссылаясь на источников в британском Минобороны. Также отмечается, что аналогичные проблемы возникли и с военно-транспортными самолетами. Курсантов вынуждают месяцами обучаться с помощью компьютерных тренажеров.
Телеканал, ссылаясь на внутренние документы ведомства, сообщает, что британские ВВС рассматривают возможность принудительного увольнения 30 новобранцев. Однако Минобороны Великобритании опасается репутационных рисков.
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У Великобритании возникли проблемы с обучением пилотов реактивных самолетов из-за того, что большая их часть находится в неисправном состоянии. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Способность Великобритании обучать пилотов быстрых реактивных самолетов находится в кризисе из-за неисправности воздушных судов, потребности в большем количестве инструкторов и притока иностранных студентов, заполняющих курсы», — сообщает телеканал, ссылаясь на источников в британском Минобороны. Также отмечается, что аналогичные проблемы возникли и с военно-транспортными самолетами. Курсантов вынуждают месяцами обучаться с помощью компьютерных тренажеров. Телеканал, ссылаясь на внутренние документы ведомства, сообщает, что британские ВВС рассматривают возможность принудительного увольнения 30 новобранцев. Однако Минобороны Великобритании опасается репутационных рисков. Ранее сообщалось, что глава Минобороны Британии Бен Уоллес попросил правительство увеличить бюджет ведомства на 12,2 миллиарда долларов. Грузинский командир Мамука Мамуашвили рассказал, что на Украине участвуют в боевых действиях более 20 тысяч иностранных наемников, три тысячи из которых являются британцами. В НАТО сообщили, что Великобритания, США и Канада годами тренировали украинские войска.