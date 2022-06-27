СМИ: Министр обороны Британии указал Джонсону на военную нужду

28 июня 2022 в 06:54 Размер текста - 17 +

Министр обороны Британии попросил Бориса Джонсона увеличить оборонный бюджет страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой выделить дополнительные оборонные расходы к 2028 году. Вместе с тем, он указал на значительную нехватку военного бюджета в стране. В письменном обращении британского чиновника, которое имеется в распоряжении СМИ, Уоллес просит выделять дополнительные 12,2 миллиарда долларов (10 миллиардов фунтов стерлингов) в год на военные расходы Британии. Как отмечает издание, в письменном обращении Уоллес заявил о значительных недостатках в оборонных возможностях страны. В частности, он доложил о нехватке дронов, пилотов и людей для службы на атомных подводных лодках, сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на свои источники. Также министр планирует попросить власти Великобритании увеличить годовой военный бюджет страны — с 2% ВВП до 2,5% к 2028 году. «Министр обороны, как ожидается, подчеркнет, что <…> государства должны быть готовы инвестировать, чтобы обеспечивать нашу безопасность», — заявил газете собеседник. США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Киеву, в том числе из-за настойчивых просьб украинского президента Владимира Зеленского об этом после начала российской спецоперации на Украине. Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на просьбу Зеленского предоставить Киеву еще больше денег и вооружения, а также ввести дополнительные антироссийские санкции. Они заявили, что санкции не остановят спецоперацию, а поставки оружия усугубят ситуацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой выделить дополнительные оборонные расходы к 2028 году. Вместе с тем, он указал на значительную нехватку военного бюджета в стране. В письменном обращении британского чиновника, которое имеется в распоряжении СМИ, Уоллес просит выделять дополнительные 12,2 миллиарда долларов (10 миллиардов фунтов стерлингов) в год на военные расходы Британии. Как отмечает издание, в письменном обращении Уоллес заявил о значительных недостатках в оборонных возможностях страны. В частности, он доложил о нехватке дронов, пилотов и людей для службы на атомных подводных лодках, сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на свои источники. Также министр планирует попросить власти Великобритании увеличить годовой военный бюджет страны — с 2% ВВП до 2,5% к 2028 году. «Министр обороны, как ожидается, подчеркнет, что <…> государства должны быть готовы инвестировать, чтобы обеспечивать нашу безопасность», — заявил газете собеседник. США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Киеву, в том числе из-за настойчивых просьб украинского президента Владимира Зеленского об этом после начала российской спецоперации на Украине. Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на просьбу Зеленского предоставить Киеву еще больше денег и вооружения, а также ввести дополнительные антироссийские санкции. Они заявили, что санкции не остановят спецоперацию, а поставки оружия усугубят ситуацию.