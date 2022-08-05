05 августа 2022

В Тюмени игрушку из McDonald’s продают за три миллиона рублей. Скрин

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Макдональдс закрылся. Тюмень , макдоналдс, макдоналдс закрыт, макдональдс, mcdonalds
Игрушку за 2000 год из McDonald’s продают за три миллиона Фото:

В Тюмени игрушечного зайца из сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, ранее покинувшей российский рынок, продают за три миллиона рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito. Продавец сообщает, что игрушка сохранилась с 2000 года.

«Тюменская область, Тюмень. Игрушка из коллекции Макдональдс за 2000 год. Состояние б/у. Цена — 3 000 000 рублей», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что тюменец предлагает обменять влажную салфетку из сети фаст-фуда McDonald’s на квартиру в центре Екатеринбурга. Также местная жительница продавала набор из компании, ушедшей из России, за 10 миллионов рублей.

Компания McDonald’s заявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса. Новым владельцем сети ресторанов быстрого питания стал предприниматель Александр Говор. После ребрендинга заведения открылись под новым название «Вкусно — и точка».

Фото:

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В Тюмени игрушечного зайца из сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, ранее покинувшей российский рынок, продают за три миллиона рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito. Продавец сообщает, что игрушка сохранилась с 2000 года. «Тюменская область, Тюмень. Игрушка из коллекции Макдональдс за 2000 год. Состояние б/у. Цена — 3 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что тюменец предлагает обменять влажную салфетку из сети фаст-фуда McDonald’s на квартиру в центре Екатеринбурга. Также местная жительница продавала набор из компании, ушедшей из России, за 10 миллионов рублей. Компания McDonald’s заявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса. Новым владельцем сети ресторанов быстрого питания стал предприниматель Александр Говор. После ребрендинга заведения открылись под новым название «Вкусно — и точка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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