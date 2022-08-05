В Тюмени игрушечного зайца из сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, ранее покинувшей российский рынок, продают за три миллиона рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito. Продавец сообщает, что игрушка сохранилась с 2000 года.
«Тюменская область, Тюмень. Игрушка из коллекции Макдональдс за 2000 год. Состояние б/у. Цена — 3 000 000 рублей», — говорится в объявлении.
Ранее URA.RU писало, что тюменец предлагает обменять влажную салфетку из сети фаст-фуда McDonald’s на квартиру в центре Екатеринбурга. Также местная жительница продавала набор из компании, ушедшей из России, за 10 миллионов рублей.
Компания McDonald’s заявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса. Новым владельцем сети ресторанов быстрого питания стал предприниматель Александр Говор. После ребрендинга заведения открылись под новым название «Вкусно — и точка».
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