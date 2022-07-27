В Тюмени набор из McDonald’s продают за 10 млн рублей. Скрин

28 июля 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Комплект из McDonald’s предлагают обменять на квартиру в центре Москвы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюмени комплект из сети фаст-фуда McDonald’s, ушедшей из России, продают за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito.Продавец также предлагает обменять товар на трехкомнатную квартиру в центре Москвы. «В комплект входит: пакет макдональдс, пакетик от картофеля фри, коробка от „макчикен премьер“, коробка от „нагетс бокс“ (состояние идеальное), стаканчик маккафе от маленького капучино. Обменяю на трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Состояние б/у. Цена — 10 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени продает влажную салфетку из McDonald’s за миллион рублей. Также продавец предлагает обменять товар на квартиру в Екатеринбурге. Компания McDonald’s покинула российский рынок и продала свой бизнес предпринимателю Александру Говору. Такое решение компания приняла на фоне санкций, введенных против России в ответ на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией. В России рестораны после ребрендинга открылись под новым названием «Вкусно — и точка». Фото: площадка Avito

В Тюмени комплект из сети фаст-фуда McDonald’s, ушедшей из России, продают за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito.Продавец также предлагает обменять товар на трехкомнатную квартиру в центре Москвы. «В комплект входит: пакет макдональдс, пакетик от картофеля фри, коробка от „макчикен премьер“, коробка от „нагетс бокс“ (состояние идеальное), стаканчик маккафе от маленького капучино. Обменяю на трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Состояние б/у. Цена — 10 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени продает влажную салфетку из McDonald’s за миллион рублей. Также продавец предлагает обменять товар на квартиру в Екатеринбурге. Компания McDonald’s покинула российский рынок и продала свой бизнес предпринимателю Александру Говору. Такое решение компания приняла на фоне санкций, введенных против России в ответ на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией. В России рестораны после ребрендинга открылись под новым названием «Вкусно — и точка».