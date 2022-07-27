27 июля 2022
26 июля 2022

В Тюмени набор из McDonald’s продают за 10 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Макдональдс. Екатеринбург , макдональдс, макдональдс екатеринбург
Комплект из McDonald’s предлагают обменять на квартиру в центре Москвы Фото:

В Тюмени комплект из сети фаст-фуда McDonald’s, ушедшей из России, продают за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito.Продавец также предлагает обменять товар на трехкомнатную квартиру в центре Москвы.

«В комплект входит: пакет макдональдс, пакетик от картофеля фри, коробка от „макчикен премьер“, коробка от „нагетс бокс“ (состояние идеальное), стаканчик маккафе от маленького капучино. Обменяю на трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Состояние б/у. Цена — 10 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени продает влажную салфетку из McDonald’s за миллион рублей. Также продавец предлагает обменять товар на квартиру в Екатеринбурге.

Компания McDonald’s покинула российский рынок и продала свой бизнес предпринимателю Александру Говору. Такое решение компания приняла на фоне санкций, введенных против России в ответ на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией. В России рестораны после ребрендинга открылись под новым названием «Вкусно — и точка».

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В Тюмени комплект из сети фаст-фуда McDonald’s, ушедшей из России, продают за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito.Продавец также предлагает обменять товар на трехкомнатную квартиру в центре Москвы. «В комплект входит: пакет макдональдс, пакетик от картофеля фри, коробка от „макчикен премьер“, коробка от „нагетс бокс“ (состояние идеальное), стаканчик маккафе от маленького капучино. Обменяю на трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Состояние б/у. Цена — 10 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени продает влажную салфетку из McDonald’s за миллион рублей. Также продавец предлагает обменять товар на квартиру в Екатеринбурге. Компания McDonald’s покинула российский рынок и продала свой бизнес предпринимателю Александру Говору. Такое решение компания приняла на фоне санкций, введенных против России в ответ на проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией. В России рестораны после ребрендинга открылись под новым названием «Вкусно — и точка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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