Курганцы жалуются на смог, накрывший область

Жители Курганской области говорят, что смог пришел из ХМАО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Курганцы жалуются на смог, который накрыл Курганскую область. По их мнению, это могло произойти из-за лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе. Свои предположения курганцы пишут в паблике «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте».

«Вот и я утречком вышла и говорю, что это не облака, а дымка, как от пожаров», — пишет Татьяна Терещенко. Другая подписчица придерживается такого же мнения. «Восток области тоже в дыму с утра. Так же подумали, что смог с Хантов», — пишет Анастасия Максимова.

В пресс-службе МЧС по Курганской области журналисту URA.RU сказали узнать информацию у Курганского ЦГМС (Центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды). На момент публикации в ЦГМС на звонки URA.RU никто не ответил. Узнав направление ветра по карте на сайте Ventusky, можно предположить, что смог пришел в область из Югры.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень накрыло смогом от пожаров в ХМАО. Ранее он окутал Тобольск, жители которого начали страдать от запаха гари.