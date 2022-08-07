В гей-клубе Екатеринбурга оправдались за транса, спевшего гимн РФ

В клубе считают, что артист совершил бездумную ошибку Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Екатеринбургском клубе для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией Fame оправдались за транссексуала, исполнившего гимн РФ с ЛГБТ-флагом. Клуб опубликовал извинения в своем telegram-канале.

«Клуб Fame — это заведение для всех позитивно настроенных людей. Каждые выходные здесь проходят яркие вечеринки с участием дрэг-артистов, диджеев, звезд эстрады. Номер артиста не был согласован с руководством клуба. Наш клуб — заведение, не затрагивающее темы политики. <…> Мы считаем, что артист совершил бездумную ошибку и приносим свои извинения всем, кого оскорбило это выступление», — говорится в сообщении.

Руководители клуба поговорили с дрэг-артистом и выяснили, что именно он хотел донести до гостей своим номером. «Я бывший участник военных действий в Чечне и представитель ЛГБТ-сообщества. Я хотел продемонстрировать поддержку государства. Я патриот, я за Россию и горжусь тем, что я являюсь ее гражданином! Я не подумал, что люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление», — приводит слова артиста Fame.

Ранее URA.RU сообщало, что в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див (мужчина, переодетый в женщину) исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами», а основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков назвал представителей ЛГБТ-сообщества «вырожденцами». Авторы telegram-канала «УралLIVE», связанного с телеведущим Владимиром Соловьевым, также осудили свердловского травести-патриота.

Извинения клуба Fame Скрин: telegram-канал «Fame_Club_Ekb»