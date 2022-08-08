Учащиеся получат от 30 до 70 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Денежное вознаграждение за достижения на олимпиадах из бюджета Тюменской области получат 34 школьника. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«34 победителя и призера школьных олимпиад из Тюменской области получат денежное вознаграждение за достижения. Это ученики 8-11 классов из семи образовательных организаций Тюмени, Вагайского и Викуловского районов», — рассказали в инфоцентре.

Согласно постановлению регионального правительства учащимся полагается:

победителям олимпиад всероссийского уровня — 60 000 рублей;

призерам олимпиад всероссийского уровня — 30 000 рублей;

призерам олимпиад международного уровня — 70 000 рублей.

Самой успешной для тюменцев стала олимпиада по физике (победитель и пять призеров). На олимпиаде по экономике школьники завоевали два первых места и три призовых, на олимпиаде по немецкому языку — четыре призовых места. Кроме того, тюменец выиграл международную олимпиаду по татарскому языку и татарской литературе.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал каждому выпускнику, который наберет сто баллов по какому-либо предмету в рамках ЕГЭ, по 100 тысяч рублей. Деньги также получили 34 человека.