34 выпускника из Тюмени получат от губернатора по 100 тысяч

Больше всего стобалльников среди выпускников, сдававших историю Фото: Анна Майорова © URA.RU

Максимальное количество баллов за ЕГЭ получили 34 тюменских выпускника. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Ранее губернатор Александр Моор пообещал стобалльникам денежные выплаты.

«Максимальное количество баллов по результатам государтсвенной итоговой аттестации в формате ЕГЭ получили 34 выпускника из Тюмени. До первого августа выпускники региона получат выплату в размере 100 тысяч рублей за каждый стобалльный результат», — передает пресс-служба.

Больше всего стобалльников среди выпускников, сдававших историю. Их девять человек. Сто баллов за экзамен по профильной математике набрали восемь человек. По химии и информатике максимальный результат показали по четыре школьника. Трое выпускников набрали сто баллов по русскому языку.

Меньше всего стобальников по литературе и обществознанию — по два. А также по одному выпускнику сдали на максимальный результат экзамен по географии и физике.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал каждому выпускнику, который наберет сто баллов по какому-либо предмету в рамках ЕГЭ, по 100 тысяч рублей. Губернатор считает, что стобалльники — гордость региона.