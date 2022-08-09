РБК: крупнейшая авиагруппа РФ сократит почти всех пилотов Boeing

10 августа 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Российская грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» сократит почти весь штат пилотов, летавших на самолетах Boeing. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к группе. По словам источников, «Волга-Днепр» сократит более 200 сотрудников авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», летавших на самолетах Boeing. Отмечается, что уведомления об этом пилоты получили в конце июля. По словам собеседника РБК, в обеих компаниях суммарно работало примерно 410 пилотов. Кроме того, уточняется, что «Волга-Днепр» сохранит несколько экипажей на случай, если получит разрешение на возврат самолетов иностранным лизинговым компаниям. «Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности [персонала] — вынужденная мера», — объяснил источник. Страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин признал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. Агентство Reuters сообщало, что в России начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций. В РФ предложили ограничить число летающих самолетов Airbus и Boeing.