Жительница Курганской области украла деньги у пенсионера

10 августа 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Женщина украла у курганского пенсионера 20 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Курганской области в Щучанском районе украла деньги у 95-летнего пенсионера. Информация об этом размещена на официальном сайте УМВД по Курганской области. «Ранним утром, взломав замок, в дом к пенсионеру незаконно проникла местная жительница. Женщина ранее бывала в доме у пожилого односельчанина и знала, где хранятся деньги. Когда мужчина отвлекся, она украла из его шкафа 20 тысяч рублей и ушла. Обнаружив пропажу, мужчина сообщил о произошедшем родственникам, они заявили в полицию», — говорится на сайте ведомства. На женщину возбудили уголовное дело по статье УК РФ «кража», максимальный срок за которую равен шести годам лишения свободы. На данный момент ее задержали по статье УК РФ «содержание принудительных мер воспитательного воздействия». Ранее URA.RU писало, что жительница Ставропольского края украла у курганского пенсионера 900 тысяч рублей. Представившись соцработниками и отвлекая мужчину, она и ее сообщница забрали конверт с деньгами.

Жительница Курганской области в Щучанском районе украла деньги у 95-летнего пенсионера. Информация об этом размещена на официальном сайте УМВД по Курганской области. «Ранним утром, взломав замок, в дом к пенсионеру незаконно проникла местная жительница. Женщина ранее бывала в доме у пожилого односельчанина и знала, где хранятся деньги. Когда мужчина отвлекся, она украла из его шкафа 20 тысяч рублей и ушла. Обнаружив пропажу, мужчина сообщил о произошедшем родственникам, они заявили в полицию», — говорится на сайте ведомства. На женщину возбудили уголовное дело по статье УК РФ «кража», максимальный срок за которую равен шести годам лишения свободы. На данный момент ее задержали по статье УК РФ «содержание принудительных мер воспитательного воздействия». Ранее URA.RU писало, что жительница Ставропольского края украла у курганского пенсионера 900 тысяч рублей. Представившись соцработниками и отвлекая мужчину, она и ее сообщница забрали конверт с деньгами.