Юный наркодилер из Ноябрьска стал членом ОПГ и отправится под суд

Дело юноши будет рассматриваться в суде отдельно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске 17-летний подросток вступил в преступную группу, оборудовал тайник с наркотиками, также у него при себе была крупная партия вещества для продажи. Однако юноша был пойман полицейскими — теперь его ждет суд. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

«17-летний местный житель, стремясь к незаконному материальному обогащению <…> вступил в сговор с куратором преступной группы, направленный на систематическое совместное совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Реализуя преступный умысел, он 14 июня 2022 года оборудовал на территории Ноябрьска тайник с наркотическим средством, а также с целью последующего сбыта имел при себе наркотическое средство в крупном размере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело подростка было выделено в отдельное производство и рассматривается отдельно. Сейчас несовершеннолетнего ждет суд.

Ранее сообщалось, что еще двоих подростков в Ноябрьске поймали на сбыте наркотиков. За это они отправились в тюрьму на три года.