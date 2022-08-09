Генсек НАТО признался, что сожалеет о разрыве отношений с РФ

Альянс десятилетиями стремился к установлению диалога с Москвой, заявил Йенс СтолтенбергФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Военно-политический блок десятилетиями стремился к установлению диалога с Россией, альянс сожалеет, что прекратил сотрудничество с РФ. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Альянс десятилетиями стремился улучшить отношения с Россией. Мы учредили Совет Россия — НАТО, согласовали Основополагающий акт Россия — НАТО и призвали Россию к совместной работе по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе, но Россия отказалась от установления доверия и партнерства и более тесного совместного сотрудничества», — сказал генсек НАТО в интервью черногорскому изданию Vijesti.
По его словам, Североатлантический альянс как и прежде готов держать открытыми каналы связи с РФ, чтобы «управлять рисками, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность». «Я глубоко сожалею об этом», — отметил он.
Санкционное давление на Россию обострилось после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Страны ЕС и США ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись экономики страны, логистики и банковского сектора.
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Военно-политический блок десятилетиями стремился к установлению диалога с Россией, альянс сожалеет, что прекратил сотрудничество с РФ. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Альянс десятилетиями стремился улучшить отношения с Россией. Мы учредили Совет Россия — НАТО, согласовали Основополагающий акт Россия — НАТО и призвали Россию к совместной работе по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе, но Россия отказалась от установления доверия и партнерства и более тесного совместного сотрудничества», — сказал генсек НАТО в интервью черногорскому изданию Vijesti. По его словам, Североатлантический альянс как и прежде готов держать открытыми каналы связи с РФ, чтобы «управлять рисками, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность». «Я глубоко сожалею об этом», — отметил он. Ранее сообщалось, что страны-участницы Североатлантического альянса не могут договориться между собой относительно дальнейших шагов в отношении России. Об этом сообщает газета The New York Times. Санкционное давление на Россию обострилось после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Страны ЕС и США ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись экономики страны, логистики и банковского сектора.