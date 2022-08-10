10 августа 2022

«Транснефть» возобновила прокачку нефти в Венгрию и Словакию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , качалка, нефть
«Транснефть» возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», сообщил Игорь Демин Фото:

«Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию. Об этом заявил советник президента компании Игорь Демин.

Игорь Демин заявил, что «Транснефть» возобновила прокачку нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе», передает РИА «Новости». Это подтвердил пресс-секретарь словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, добавив, что нефть начала поступать в страну.

Ранее «Транснефть» сообщала о том, что «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Затем венгерская MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Украина тем временем начала шантажировать Венгрию с помощью «Дружбы», вынуждая Будапешт поставить оружие для ВСУ. Представитель словацкой Transpetrol Линда Вашковичова заявила, что поставки нефти из РФ в Чехию по «Дружбе» восстановлены не будут.

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«Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию. Об этом заявил советник президента компании Игорь Демин. Игорь Демин заявил, что «Транснефть» возобновила прокачку нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе», передает РИА «Новости». Это подтвердил пресс-секретарь словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, добавив, что нефть начала поступать в страну. Ранее «Транснефть» сообщала о том, что «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Затем венгерская MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Украина тем временем начала шантажировать Венгрию с помощью «Дружбы», вынуждая Будапешт поставить оружие для ВСУ. Представитель словацкой Transpetrol Линда Вашковичова заявила, что поставки нефти из РФ в Чехию по «Дружбе» восстановлены не будут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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