«Транснефть» возобновила прокачку нефти в Венгрию и Словакию

11 августа 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

«Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию. Об этом заявил советник президента компании Игорь Демин. Игорь Демин заявил, что «Транснефть» возобновила прокачку нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе», передает РИА «Новости». Это подтвердил пресс-секретарь словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, добавив, что нефть начала поступать в страну. Ранее «Транснефть» сообщала о том, что «Укртранснафта» прекратила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по трубопроводу «Дружба». Затем венгерская MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Украина тем временем начала шантажировать Венгрию с помощью «Дружбы», вынуждая Будапешт поставить оружие для ВСУ. Представитель словацкой Transpetrol Линда Вашковичова заявила, что поставки нефти из РФ в Чехию по «Дружбе» восстановлены не будут.