11 августа 2022

В МАГАТЭ не увидели угрозы безопасности на Запорожской АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
На Запорожской АЭС нет немедленной угрозы безопасности, считают в МАГАТЭ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«„Немедленная угроза“ ядерной безопасности на Запорожской АЭС на данный момент отсутствует», — заявил глава МАГАТЭ. Его слова приводит РИА «Новости».

7 августа украинские военные обстреляли атомную электростанцию в Запорожской области, которая контролируется российскими войсками. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле.

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Немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «„Немедленная угроза“ ядерной безопасности на Запорожской АЭС на данный момент отсутствует», — заявил глава МАГАТЭ. Его слова приводит РИА «Новости». 7 августа украинские военные обстреляли атомную электростанцию в Запорожской области, которая контролируется российскими войсками. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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