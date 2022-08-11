В МАГАТЭ не увидели угрозы безопасности на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС нет немедленной угрозы безопасности, считают в МАГАТЭ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«„Немедленная угроза“ ядерной безопасности на Запорожской АЭС на данный момент отсутствует», — заявил глава МАГАТЭ. Его слова приводит РИА «Новости».
7 августа украинские военные обстреляли атомную электростанцию в Запорожской области, которая контролируется российскими войсками. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле.
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