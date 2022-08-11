В МАГАТЭ не увидели угрозы безопасности на Запорожской АЭС 12 августа 2022 в 00:31 Размер текста - 17 + На Запорожской АЭС нет немедленной угрозы безопасности, считают в МАГАТЭ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «„Немедленная угроза“ ядерной безопасности на Запорожской АЭС на данный момент отсутствует», — заявил глава МАГАТЭ. Его слова приводит РИА «Новости». 7 августа украинские военные обстреляли атомную электростанцию в Запорожской области, которая контролируется российскими войсками. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле. Немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. С таким заявлением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). «„Немедленная угроза“ ядерной безопасности на Запорожской АЭС на данный момент отсутствует», — заявил глава МАГАТЭ. Его слова приводит РИА «Новости». 7 августа украинские военные обстреляли атомную электростанцию в Запорожской области, которая контролируется российскими войсками. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Генсек ООН сравнил подобные атаки националистов с самоубийством. В российском МИДе предупреждали, что последствия обстрела Украиной запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая по последствиям будет хуже аварии в Чернобыле. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям