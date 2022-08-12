Главы «Тюменской матрешки» пришли к компромиссу по областной думе

Одной из задач визита губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в Тюмень и ХМАО на минувшей неделе стали переговоры с губернаторами Александром Моором и Натальей Комаровой по возможной кандидатуре спикера Тюменской областной думы. Как сообщил URA.RU инсайдер в политическом истеблишменте «матрешки», стороны достигли договоренностей сохранить баланс между регионами и согласились с кандидатурой ямальского депутата Фуата Сайфитдинова.
«Сразу после отпуска в Крыму губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не полетел сразу на Ямал — сначала он отправился в Тюмень, потом в ХМАО. Провел там встречи с ветеранами, с молодежью. Однако главная цель была в том, чтобы переговорить лично с главами Тюмени и ХМАО и закрыть вопрос по кандидатуре спикера тюменской облдумы. Компромиссной фигурой стал Сайфитдинов, ямальский депутат», — сообщает собеседник.
Источник отметил, что негласная договоренность между регионами оказалась таким образом соблюдена. В пресс-службу правительства ЯНАО был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.
Спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов скончался 28 июня, после чего начались споры о том, кто получит место председателя парламента трех регионов. Глава ХМАО Наталья Комарова ранее высказывала свою позицию, что занять место главы думы должен депутат от ЯНАО, так как у округов должны быть полномочия.
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