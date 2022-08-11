Владимир Путин наградил тюменца медалью «За отвагу»

Владимир Путин подписал указ о награждении тюменского военного медалью «За отвагу» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Указом президента России Владимира Путина житель Тюмени Сергей Григорьев награжден медалью «За отвагу». Об этом сообщает Информационный центр правительства региона. Награду военнослужащему вручил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Указом Президента России Сергей Андреевич Григорьев за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден медалью «За отвагу», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что награду глава региона вручил на торжественном мероприятии, посвященном 78-й годовщине образования Тюменской области. Церемония прошла в местном ДК «Нефтяник».

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. За два дня до этого президент Российской Федерации Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Россия подписала с главами ДНР и ЛНР ряд соглашений. В том числе, о взаимной военной поддержке.