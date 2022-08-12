«Молодая гвардия» ЕР хочет наказать Киев за «Лепестки» в Донбассе

12 августа 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Мины «Лепесток» калечат мирных граждан Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Общественная организация российской партии «Единая Россия» «Молодая гвардия» обратилась в Организацию объединенных наций. Причиной стало использование украинской стороной запрещенного оружия, от которого пострадало несколько жителей Донбасса. Речь идет о минах-«лепестках» и фосфорных боеприпасах. «Действия ВСУ нарушают Женевскую конвенцию, Оттавский договор и протокол Конвенции ООН „О негуманном оружии“ и противоречат принципам защиты гражданского населения. Украина создает угрозу для гражданского общества», — приводится документ в telegram-канале партии. Письмо на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш подписал председатель МГЕР Антон Демидов. В документе поясняется, что мирные жители Донбасса не могут защититься от этого оружия, а значит, действия ВСУ являются военными преступлениями. Кроме этого, против действий украинских военных выступили члены Российского Союза ветеранов Афганистана. Они также обратились в международные организации. «Ждем от таких организаций, как Фонд HALO Trust, Human Rights Watch, Служба ООН по разминированию, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира, обратить свой взгляд в ДНР», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте организации. Представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» поддержали инициативу и также призвали международные организации привлечь к суду виновных в военных преступлениях. «Организация ветеранов обратилась с письмами в международные организации, которые выступают против использования запрещенных видов вооружений, в том числе противопехотных мин, с требованием дать оценку действиям Украины, использующей противопехотные мины „Лепесток“ против мирного населения Донбасса», — сообщается на официальном сайте «Боевого братства». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Основной приоритет российских войск на этой территории — спасение мирных жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент от националистов зачищена значительная территория ДНР, ЛНР полностью освобождена. ВСУ используют мины при отступлении со своих позиций, 7 августа они выпустили по Донецку несколько ракет с «Лепестками». В результате этого пострадало несколько мирных жителей. Повреждения от таких взрывов «очень страшные», так как «Лепестки» не убивают, а калечат людей. В момент контакта происходит травматический отрыв стопы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общественная организация российской партии «Единая Россия» «Молодая гвардия» обратилась в Организацию объединенных наций. Причиной стало использование украинской стороной запрещенного оружия, от которого пострадало несколько жителей Донбасса. Речь идет о минах-«лепестках» и фосфорных боеприпасах. «Действия ВСУ нарушают Женевскую конвенцию, Оттавский договор и протокол Конвенции ООН „О негуманном оружии“ и противоречат принципам защиты гражданского населения. Украина создает угрозу для гражданского общества», — приводится документ в telegram-канале партии. Письмо на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш подписал председатель МГЕР Антон Демидов. В документе поясняется, что мирные жители Донбасса не могут защититься от этого оружия, а значит, действия ВСУ являются военными преступлениями. Кроме этого, против действий украинских военных выступили члены Российского Союза ветеранов Афганистана. Они также обратились в международные организации. «Ждем от таких организаций, как Фонд HALO Trust, Human Rights Watch, Служба ООН по разминированию, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира, обратить свой взгляд в ДНР», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте организации. Представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» поддержали инициативу и также призвали международные организации привлечь к суду виновных в военных преступлениях. «Организация ветеранов обратилась с письмами в международные организации, которые выступают против использования запрещенных видов вооружений, в том числе противопехотных мин, с требованием дать оценку действиям Украины, использующей противопехотные мины „Лепесток“ против мирного населения Донбасса», — сообщается на официальном сайте «Боевого братства». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Основной приоритет российских войск на этой территории — спасение мирных жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент от националистов зачищена значительная территория ДНР, ЛНР полностью освобождена. ВСУ используют мины при отступлении со своих позиций, 7 августа они выпустили по Донецку несколько ракет с «Лепестками». В результате этого пострадало несколько мирных жителей. Повреждения от таких взрывов «очень страшные», так как «Лепестки» не убивают, а калечат людей. В момент контакта происходит травматический отрыв стопы.