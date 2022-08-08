Япония намерена сохранить свою долю в проекте «Сахалин-1»

08 августа 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Япония намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-1» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Япония намерена сохранить доли в проекте «Сахалин-1». Об этом сообщил министр экономики торговли и промышленности Японии Укоити Хагиуда. Ранее президент РФ Владимир Путин запретил до 31 декабря сделки с принадлежащими иностранным компаниям из «недружественных» стран долями. На это отреагировали в Японии. «Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами „Сахалин-1“ станут невозможны», — приводит слова министра РИА «Новости». При этом Хагиуда уточнил, что российский проект важен для Японии в качестве источника поставок нефти за пределами Ближнего Востока. «Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. Мы продолжаем следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет», — заключил он. URA.RU писало, что Япония приняла решение сохранить доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и согласилась с условиями России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим страны Евросоюза, а также США и другие западные государства ввели антироссийские санкции, но столкнулась с серьезными последствиями, в том числе и ответными мерами со стороны России. Власти Японии также попросили Mitsui и Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-2», пишет RT. Кроме того, эксперт по энергетике объяснил, почему Японии нужно энергетическое сотрудничество с РФ, сообщает телеканал 360.

Япония намерена сохранить доли в проекте «Сахалин-1». Об этом сообщил министр экономики торговли и промышленности Японии Укоити Хагиуда. Ранее президент РФ Владимир Путин запретил до 31 декабря сделки с принадлежащими иностранным компаниям из «недружественных» стран долями. На это отреагировали в Японии. «Нам известно об указе российского президента. Мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами „Сахалин-1“ станут невозможны», — приводит слова министра РИА «Новости». При этом Хагиуда уточнил, что российский проект важен для Японии в качестве источника поставок нефти за пределами Ближнего Востока. «Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. Мы продолжаем следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет», — заключил он. URA.RU писало, что Япония приняла решение сохранить доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и согласилась с условиями России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим страны Евросоюза, а также США и другие западные государства ввели антироссийские санкции, но столкнулась с серьезными последствиями, в том числе и ответными мерами со стороны России. Власти Японии также попросили Mitsui и Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-2», пишет RT. Кроме того, эксперт по энергетике объяснил, почему Японии нужно энергетическое сотрудничество с РФ, сообщает телеканал 360.