Военный эксперт: ВСУ специально посылают молодых солдат на убой

ВСУ обучают молодых солдат, посылая их в «мясорубку», заявил Владислав Шурыгин Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пополняют свои ряды за счет мобилизации необученных молодых солдат, которых потом бросают в «мясорубку». Об этом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Киевский режим пошел старым, проверенным и хорошо отработанным путем ведения боевых действий. Потери они компенсируют массовой мобилизацией. Украинцев массово, толком не обучая, заряжают в „мясорубку“. Дальше начинает действовать принцип „в бою обретешь ты право свое“. Из 100 человек останется 10, но это уже будут хорошие солдаты. Такова логика обучения украинских частей», — сказал Шурыгин в беседе с «Известиями».

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. На фоне серьезных боевых потерь украинские власти начали массовую мобилизацию. Так, во Львове повестки в военкомат выдают возле церквей. Также, по данным СМИ, ВСУ занимаются принудительным призывом мирного населения в армию. Киевские власти также хотят сделать женщин военнообязанными.