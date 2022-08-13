В МИД РФ предупредили о расширении географии СВО из-за Запада

13 августа 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Поставки западного оружия приведут к изменению географических задач спецоперации, подчеркнул Александр Дарчиев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки дальнобойного оружия Украине вынудят Россию расширить географию спецоперации. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. «Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной операции, то ее четко обозначил глава МИД Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС. Запад увеличил поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS. В Кремле заявили, что поставки западного оружия не помешают выполнению задач спецоперации, но усилят страдания украинцев.

Поставки дальнобойного оружия Украине вынудят Россию расширить географию спецоперации. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. «Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной операции, то ее четко обозначил глава МИД Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС. Запад увеличил поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США поставили на Украину дальнобойные РСЗО HIMARS. В Кремле заявили, что поставки западного оружия не помешают выполнению задач спецоперации, но усилят страдания украинцев.