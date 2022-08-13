Сенатор Пушков заявил о невозможности экономической изоляции РФ

13 августа 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Пушков: не только Анкара мешает Западу изолировать российскую экономику Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономически изолировать Россию невозможно из-за ее роли в мировой торговле. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков в своем telegram-канале. Предпосылками послужили беспрецедентные, по мнению западных лидеров, санкции в отношении РФ и попытки сократить доходы от экспорта энергоресурсов. В то же время член НАТО Турция продолжила активно торговать с Москвой. «Естественно, далеко не только Турция мешает Западу изолировать российскую экономику. Оборот Турции с Россией — 33 млрд долларов, оборот России с Китаем — в несколько раз больше: только за семь месяцев 2022 года он составил почти 98 млрд долларов. Таким образом, изолировать Россию экономически невозможно в силу ее роли в мировой торговле. Миссия невыполнима», — написал Пушков. Сенатор указал также, что в последнее время в западной прессе все чаще начинают мелькать подобные высказывания. Так политобозреватель Патрик Сайкс в материале Bloomberg сказал, что санкции вынудили РФ перераспределять продажи нефти и спровоцировали уход транснациональных корпораций. Но одна страна открыто хвастается бумом в торговле с Россией — Турция. По словам автора материала, «это расстроит союзников Анкары в НАТО, которые пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать экономику России с помощью санкций». Западные державы усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Выбранные ограничительный курс не поддержала Турция. В частности, Москва и Анкара пришли к принципиальному соглашению по поводу покупки российского газа за рубли. Также, президенты России, Ирана и Турции подписали совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Тегеране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экономически изолировать Россию невозможно из-за ее роли в мировой торговле. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков в своем telegram-канале. Предпосылками послужили беспрецедентные, по мнению западных лидеров, санкции в отношении РФ и попытки сократить доходы от экспорта энергоресурсов. В то же время член НАТО Турция продолжила активно торговать с Москвой. «Естественно, далеко не только Турция мешает Западу изолировать российскую экономику. Оборот Турции с Россией — 33 млрд долларов, оборот России с Китаем — в несколько раз больше: только за семь месяцев 2022 года он составил почти 98 млрд долларов. Таким образом, изолировать Россию экономически невозможно в силу ее роли в мировой торговле. Миссия невыполнима», — написал Пушков. Сенатор указал также, что в последнее время в западной прессе все чаще начинают мелькать подобные высказывания. Так политобозреватель Патрик Сайкс в материале Bloomberg сказал, что санкции вынудили РФ перераспределять продажи нефти и спровоцировали уход транснациональных корпораций. Но одна страна открыто хвастается бумом в торговле с Россией — Турция. По словам автора материала, «это расстроит союзников Анкары в НАТО, которые пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать экономику России с помощью санкций». Западные державы усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Выбранные ограничительный курс не поддержала Турция. В частности, Москва и Анкара пришли к принципиальному соглашению по поводу покупки российского газа за рубли. Также, президенты России, Ирана и Турции подписали совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Тегеране.