Die Welt: США планируют отправить корабли и самолеты к Тайваню

13 августа 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

В ближайшие несколько недель Америка пришлет корабли на границу с Тайванем Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Соединенные Штаты Америки планируют перебросить на границу с Тайванем войска, а также военную технику — корабли и самолеты, таким образом эскалируя конфликт с Китаем. Заявление координатора США по Азиатско-Тихоокеанскому региону Курта Кэмпбелла приводит заблокированное на территории России издание Die Welt. «Соединенные Штаты будут пересекать Тайваньский пролив на кораблях и самолетах в ближайшие недели. Кэмпбелл не сообщил подробностей о точных сроках или масштабах планируемой переброски», — отмечается в материале. Отношения Китая и США испортились после визита на Тайвань, который правительство КНР считает своей территорией, спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она сообщила, что прилетела на остров, чтобы продемонстрировать поддержку, передает издание « Невские новости ». Китай негативно отреагировал на это — в частности, провел военные учения у границы с Тайванем. И расположил свои корабли вокруг острова, уточняет «Царьград». КНР также разорвала отношения с США в сфере правосудия, борьбы с международной преступностью и незаконной миграцией и ввела санкции против Тайваня.

Соединенные Штаты Америки планируют перебросить на границу с Тайванем войска, а также военную технику — корабли и самолеты, таким образом эскалируя конфликт с Китаем. Заявление координатора США по Азиатско-Тихоокеанскому региону Курта Кэмпбелла приводит заблокированное на территории России издание Die Welt. «Соединенные Штаты будут пересекать Тайваньский пролив на кораблях и самолетах в ближайшие недели. Кэмпбелл не сообщил подробностей о точных сроках или масштабах планируемой переброски», — отмечается в материале. Отношения Китая и США испортились после визита на Тайвань, который правительство КНР считает своей территорией, спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она сообщила, что прилетела на остров, чтобы продемонстрировать поддержку, передает издание «Невские новости». Китай негативно отреагировал на это — в частности, провел военные учения у границы с Тайванем. И расположил свои корабли вокруг острова, уточняет «Царьград». КНР также разорвала отношения с США в сфере правосудия, борьбы с международной преступностью и незаконной миграцией и ввела санкции против Тайваня.