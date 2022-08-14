На российском рынке автомобилей появится новый поставщик

14 августа 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Iran Khodro начнет поставлять свои автомобили в Россию в 2022 году, заявил Мехди Хатиби Фото: Анна Майорова © URA.RU Ведущий автопроизводитель Ирана Iran Khodro заявил о желании экспортировать свои машины в Россию. Компания недавно представила модель своего нового кроссовера Rira. «Мы собираемся уделять особое внимание российскому рынку, а также думаем о партнерстве с российскими инвесторами», — передает слова гендиректора компании Мехди Хатиби газета International Business Times. Также Хатиби отметил, что Iran Khodro успешно провела переговоры с Москвой, потому российский рынок и его возможности станет для компании «одним из самых важных». Экспорт новых кроссоверов в Россию начнется в течение 2022 года, резюмировал он. Некоторые страны, включая США, государства-члены ЕС и Японию, ввели санкции против России. Правительство РФ решило обходить запрет на ввоз товаров в Россию путем параллельного импорта. В Госдуме РФ предложили ввести льготы на импорт автомобилей из-за границы. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что цены на автомобили в России начали приходить в норму.

Ведущий автопроизводитель Ирана Iran Khodro заявил о желании экспортировать свои машины в Россию. Компания недавно представила модель своего нового кроссовера Rira. «Мы собираемся уделять особое внимание российскому рынку, а также думаем о партнерстве с российскими инвесторами», — передает слова гендиректора компании Мехди Хатиби газета International Business Times. Также Хатиби отметил, что Iran Khodro успешно провела переговоры с Москвой, потому российский рынок и его возможности станет для компании «одним из самых важных». Экспорт новых кроссоверов в Россию начнется в течение 2022 года, резюмировал он. Некоторые страны, включая США, государства-члены ЕС и Японию, ввели санкции против России. Правительство РФ решило обходить запрет на ввоз товаров в Россию путем параллельного импорта. В Госдуме РФ предложили ввести льготы на импорт автомобилей из-за границы. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что цены на автомобили в России начали приходить в норму.