В Госдуме РФ предложили ввести льготы на ввоз авто из-за границы

Государственная дума России собирается рассмотреть законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за границы для некоторых категорий граждан. В случае одобрения проекта, новый порядок растаможки авто вступит в силу с 1 января 2023 года.
«После выпуска транспортного средства в обращение уплаченные при таможенном декларировании колесного транспортного средства таможенные пошлины, подлежащие уплате в отношении колесных транспортных средств, в размере 50% являются излишне уплаченными и подлежат возмещению из средств федерального бюджета», — говорится в тексте законопроекта, передают «Известия». Если инициатива будет одобрена, то новый порядок вступит в силу с 1 января 2023 года.
Законопроект предполагает, что льготы смогут получить родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. Однако уточняется, что льготная растаможка будет доступна лишь один раз.
Авторы предложения в пояснительной записке к документу подчеркнули, что таможенные пошлины могут достигать 54% от его стоимости. «В настоящее время в РФ не производится легковых транспортных средств с шестью и более посадочными местами, оснащенными необходимыми для обеспечения безопасности детей устройствами. Импорт автомобилей из-за рубежа также затруднен», — объяснили они необходимость нового порядка.
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Государственная дума России собирается рассмотреть законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за границы для некоторых категорий граждан. В случае одобрения проекта, новый порядок растаможки авто вступит в силу с 1 января 2023 года. «После выпуска транспортного средства в обращение уплаченные при таможенном декларировании колесного транспортного средства таможенные пошлины, подлежащие уплате в отношении колесных транспортных средств, в размере 50% являются излишне уплаченными и подлежат возмещению из средств федерального бюджета», — говорится в тексте законопроекта, передают «Известия». Если инициатива будет одобрена, то новый порядок вступит в силу с 1 января 2023 года. Законопроект предполагает, что льготы смогут получить родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. Однако уточняется, что льготная растаможка будет доступна лишь один раз. Авторы предложения в пояснительной записке к документу подчеркнули, что таможенные пошлины могут достигать 54% от его стоимости. «В настоящее время в РФ не производится легковых транспортных средств с шестью и более посадочными местами, оснащенными необходимыми для обеспечения безопасности детей устройствами. Импорт автомобилей из-за рубежа также затруднен», — объяснили они необходимость нового порядка. Некоторые страны, включая США, государства-члены ЕС и Японию, ввели санкции против России. Правительство РФ решило обходить запрет на ввоз товаров в Россию путем параллельного импорта. Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ запретил параллельный импорт автомобилей Renault. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что российские власти не будут снижать ввозные пошлины для авто.