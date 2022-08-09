В Госдуме РФ предложили ввести льготы на ввоз авто из-за границы

10 августа 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

В Госдуме РФ предложили ввести льготы для части россиян на оплату таможенной пошлины при ввозе авто из-за границы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Государственная дума России собирается рассмотреть законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за границы для некоторых категорий граждан. В случае одобрения проекта, новый порядок растаможки авто вступит в силу с 1 января 2023 года. «После выпуска транспортного средства в обращение уплаченные при таможенном декларировании колесного транспортного средства таможенные пошлины, подлежащие уплате в отношении колесных транспортных средств, в размере 50% являются излишне уплаченными и подлежат возмещению из средств федерального бюджета», — говорится в тексте законопроекта, передают «Известия». Если инициатива будет одобрена, то новый порядок вступит в силу с 1 января 2023 года. Законопроект предполагает, что льготы смогут получить родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. Однако уточняется, что льготная растаможка будет доступна лишь один раз. Авторы предложения в пояснительной записке к документу подчеркнули, что таможенные пошлины могут достигать 54% от его стоимости. «В настоящее время в РФ не производится легковых транспортных средств с шестью и более посадочными местами, оснащенными необходимыми для обеспечения безопасности детей устройствами. Импорт автомобилей из-за рубежа также затруднен», — объяснили они необходимость нового порядка. Некоторые страны, включая США, государства-члены ЕС и Японию, ввели санкции против России. Правительство РФ решило обходить запрет на ввоз товаров в Россию путем параллельного импорта. Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ запретил параллельный импорт автомобилей Renault. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что российские власти не будут снижать ввозные пошлины для авто. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственная дума России собирается рассмотреть законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за границы для некоторых категорий граждан. В случае одобрения проекта, новый порядок растаможки авто вступит в силу с 1 января 2023 года. «После выпуска транспортного средства в обращение уплаченные при таможенном декларировании колесного транспортного средства таможенные пошлины, подлежащие уплате в отношении колесных транспортных средств, в размере 50% являются излишне уплаченными и подлежат возмещению из средств федерального бюджета», — говорится в тексте законопроекта, передают «Известия». Если инициатива будет одобрена, то новый порядок вступит в силу с 1 января 2023 года. Законопроект предполагает, что льготы смогут получить родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. Однако уточняется, что льготная растаможка будет доступна лишь один раз. Авторы предложения в пояснительной записке к документу подчеркнули, что таможенные пошлины могут достигать 54% от его стоимости. «В настоящее время в РФ не производится легковых транспортных средств с шестью и более посадочными местами, оснащенными необходимыми для обеспечения безопасности детей устройствами. Импорт автомобилей из-за рубежа также затруднен», — объяснили они необходимость нового порядка. Некоторые страны, включая США, государства-члены ЕС и Японию, ввели санкции против России. Правительство РФ решило обходить запрет на ввоз товаров в Россию путем параллельного импорта. Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ запретил параллельный импорт автомобилей Renault. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что российские власти не будут снижать ввозные пошлины для авто.