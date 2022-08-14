РИАН: в России создадут РСЗО с дистанционным управлением

В России разрабатывают первую роботизированную РСЗО, сообщил Владимир Пименов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Перспективная реактивная система залпового огня (РСЗО), которую сейчас разрабатывают в России, будет оснащена роботизированным управлением. Об этом сообщил гендиректор ВНИИ «Сигнал», которое занимается разработкой комплекта роботизации, Владимир Пименов.

«В данный момент мы разрабатываем комплект роботизации штатной БМП-3. Кроме того, мы работаем над роботизацией перспективной реактивной системы залпового огня. Эта работа позволит исключить нахождение экипажа боевой машины в опасной зоне, при этом мы сохраним возможность управления РСЗО человеком из кабины боевой машины», — рассказал Владимир Пименов РИА «Новости».

Отмечается, что эта РСЗО может стать первым роботизированным орудием такого типа в Вооруженных силах России. Собеседник агентства добавил, что полная роботизация системы будет нецелесообразна, так как из-за этого снизятся ее технические характеристики.

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