10 августа 2022

ТАСС: Россия готовится представить новую крылатую ракету X-69

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
КТРВ впервые представит новую крылатую ракету X-69 на форуме «Армия-2022» Фото:

На международном форуме «Армия-2022» российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит новую авиационную крылатую ракет X-69. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«На форуме „Армия-2022“ впервые продемонстрируем многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69», — заявили в пресс-службе КТРВ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Также в ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. В ходе спецоперации российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак». Также ВС РФ применили на Украине новейшую винтовку «Сталинград». Концерн «Калашников» начнет разрабатывать отечественные дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

На международном форуме «Армия-2022» российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит новую авиационную крылатую ракет X-69. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «На форуме „Армия-2022“ впервые продемонстрируем многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69», — заявили в пресс-службе КТРВ. Об этом сообщает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Также в ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. В ходе спецоперации российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак». Также ВС РФ применили на Украине новейшую винтовку «Сталинград». Концерн «Калашников» начнет разрабатывать отечественные дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...