ТАСС: Россия готовится представить новую крылатую ракету X-69

КТРВ впервые представит новую крылатую ракету X-69 на форуме «Армия-2022»Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ
На международном форуме «Армия-2022» российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит новую авиационную крылатую ракет X-69. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
«На форуме „Армия-2022“ впервые продемонстрируем многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69», — заявили в пресс-службе КТРВ. Об этом сообщает ТАСС.
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На международном форуме «Армия-2022» российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит новую авиационную крылатую ракет X-69. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «На форуме „Армия-2022“ впервые продемонстрируем многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69», — заявили в пресс-службе КТРВ. Об этом сообщает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Также в ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. В ходе спецоперации российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак». Также ВС РФ применили на Украине новейшую винтовку «Сталинград». Концерн «Калашников» начнет разрабатывать отечественные дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники.