«Калашников» начнет разработку дронов-камикадзе в России 10 августа 2022 в 06:24 Размер текста - 17 + «Калашников» разработает барражирующие боеприпасы и разведывательные беспилотники, сообщил Алан Лушников Фото: Анна Майорова © URA.RU В планах «Калашникова» развивать разработку барражирующих боеприпасов и разведывательных беспилотников. Об этом заявил основной владелец и президент ГК «Калашников» Алан Лушников. «Считаем, что должны развивать нишу, которую уже заняли в тактическом звене: барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники», — сказал Алан Лушников в интервью « Коммерсанту ». Он объяснил, что необходимость заключается в том, что будущее военных действий будет связано с противоборством систем, в которых используются физические, цифровые и радиоэлектронные средства борьбы. Одной из перспективных разработок «Калашникова» Лушников назвал управляемую вертолетную ракету «Вихрь». «Мы не разработчики, мы серийный завод, но, начав разбираться в рынке высокоточного оружия, мы поняли, что это колоссальные перспективы. Деталей раскрывать пока не буду, но мы занимаемся этим плотно и серьезно», — рассказал собеседник газеты. Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Также в ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. В ходе спецоперации российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак». Также ВС РФ применили на Украине новейшую винтовку «Сталинград». В планах «Калашникова» развивать разработку барражирующих боеприпасов и разведывательных беспилотников. Об этом заявил основной владелец и президент ГК «Калашников» Алан Лушников. «Считаем, что должны развивать нишу, которую уже заняли в тактическом звене: барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники», — сказал Алан Лушников в интервью «Коммерсанту». Он объяснил, что необходимость заключается в том, что будущее военных действий будет связано с противоборством систем, в которых используются физические, цифровые и радиоэлектронные средства борьбы. Одной из перспективных разработок «Калашникова» Лушников назвал управляемую вертолетную ракету «Вихрь». «Мы не разработчики, мы серийный завод, но, начав разбираться в рынке высокоточного оружия, мы поняли, что это колоссальные перспективы. Деталей раскрывать пока не буду, но мы занимаемся этим плотно и серьезно», — рассказал собеседник газеты. Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Также в ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. В ходе спецоперации российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак». Также ВС РФ применили на Украине новейшую винтовку «Сталинград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям