США и России предрекли опасную ядерную гонку

Новая гонка вооружений РФ и США будет чрезвычайно опасна, считает Густаво Злаувинен Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Отказ от лимита на стратегические наступательные вооружения и последующее наращивание ядерного арсенала в России и США могут привести к опасной гонке вооружений. Об этом заявил председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен, отвечая на вопрос о том, что будет, если Москва и Вашингтон до 2026 года не договорятся о замене Договора СНВ-3.

«[Наращивание ядерных вооружений в РФ и США] может вылиться в новую гонку вооружений между двумя сверхдержавами, что будет чрезвычайно опасным», — сказал Злаувинен в интервью РИА «Новости». Однако он отметил, что каждая страна самостоятельно может решать, что ей делать со своими ядерными арсеналами — «возвращаться ли к установлению потолка или начинать увеличивать число вооружений».

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев критически отреагировал на предложение США вернуться к вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). По его мнению, США должны умолять Россию провести переговоры на данную тему. Замглавы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов, в свою очередь, заявил, что Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о замене Договора.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о его продлении еще на пять лет.