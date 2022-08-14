Волонтеры, силовики и местные жители координировали поиски Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Девочку, пропавшую, а позже найденную погибшей в поселке Верхнечусовские Городки, искали двое суток. В этом были задействованы силовики, волонтеры поисковых отрядов и простые жители. Своими впечатлениями об этих днях поделилась координатор отряда «Регион59-поиск пропавших» Александра Красильникова.

«Двое суток без сна. Двое суток напряжения. Двое суток надежды на счастливый исход поисков ребенка. Но, увы… надежды не оправдались. Очень тяжело от того, что не смогли спасти», — пишет она в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, активно поисками пропавшей занимались местные жители, которые «ни минуты не хотели сидеть и ждать». Те, кто не могли непосредственно обходить территорию, привозили поисковикам еду.

Как ранее сообщало URA.RU, девочка пропала в поселке Верхнечусовские городки 12 августа. В ходе поисков было осмотрено более 130 домов и автомобилей, привлечены волонтеры и местные жители. Тело нашли в итоге в колодце с водой. По словам знакомых, ребенок воспитывался в хорошей и дружелюбной семье с адекватными родителями. Возможной причиной трагедии стал несчастный случай.