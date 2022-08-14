В ЯНАО назвали трех глав, которые лучше обращаются с деньгами

Ноябрьск лучше остальных муниципалитетов справился с экономическими реформами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО поощрили Ноябрьск, Пуровский район и Муравленко за лучшие показатели организации бюджетного процесса. Как сообщается на сайте правительства, администрациям муниципалитетов выделили средства, чтобы стимулировать проведение дальнейших экономических реформ.

«Утвердить прилагаемое распределение иных дотаций муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком автономном округе в целях поощрения достижения наилучших значений показателей организации и осуществления бюджетного процесса», — говорится в документе. Ноябрьску на эти цели выделили пять миллионов рублей, Пуровскому району — 3,5 млн, а Муравленко -1,5 млн рублей.

Главам Алексею Романову, Антону Колодину, Елене Молдован в правительстве порекомендовали направить выделенные средства на проведение мероприятий, связанных с повышением платежеспособности местных бюджетов, активизации деятельности по финансовому оздоровлению и прочее. Также от глав ждут проведение новых экономических реформ в муниципалитетах.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Муравленко потратила миллионы на проведение малопосещаемых мероприятий. Фестиваль уличного кино обошелся бюджету города в 440 315 рублей, а посетило его 150 человек.