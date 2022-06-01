Новиков оправдался перед Соловьевым за «фильтрование хрюканины»

02 июня 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Александр Новиков появился в эфире у Владимира Соловьева 2 июня Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Бард из Екатеринбурга Александр Новиков оправдался перед телеведущим Владимиром Соловьевым за свои слова о «фильтровании хрюканины». Певец заявил, что СМИ вырвали его слова из контекста. Разговор Новикова и Соловьева прошел в эфире шоу «Соловьев LIVE». «Хрюканину фильтровать может каждый», — заявил Соловьев, вспоминая разлетевшуюся на мемы фразу Новикова. В ответ бард начал оправдываться: «Это не моя прямая речь, но СМИ [ее] подхватили. Слава богу, вы человек с чувством юмора и все понимаете. Не будем думать про губернатора плохо». Соловьев заметил, что он и не думал ничего плохого про губернатора. Новиков в ответ заявил, что разговаривал с губернатором Куйвашевым за чашкой чая, и узнал его мнение о спецоперации РФ на Украине. «Он мне сказал, что он „за“ двумя руками», — заверил Новиков. «Я живу с губернатором на одной лестничной площадке, и мы с ним встречаемся как простые соседи. Я живу в 4-й квартире, он в 5-й. Чем больше вы задаете ему такой вопрос, тем меньше шансов получить ответ», — подчеркнул бард в разговоре с Соловьевым. Ранее URA.RU сообщало, что Новиков появился в прямом эфире у Владимира Соловьева и рассказал о «мразоте-либероте» Екатеринбурга. Во время трансляции бард и журналист обсудили «Ельцин-центр», мнение губернатора Евгения Куйвашева о спецоперации на Украине и откуда появились «два Екатеринбурга». Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Бард из Екатеринбурга Александр Новиков оправдался перед телеведущим Владимиром Соловьевым за свои слова о «фильтровании хрюканины». Певец заявил, что СМИ вырвали его слова из контекста. Разговор Новикова и Соловьева прошел в эфире шоу «Соловьев LIVE». «Хрюканину фильтровать может каждый», — заявил Соловьев, вспоминая разлетевшуюся на мемы фразу Новикова. В ответ бард начал оправдываться: «Это не моя прямая речь, но СМИ [ее] подхватили. Слава богу, вы человек с чувством юмора и все понимаете. Не будем думать про губернатора плохо». Соловьев заметил, что он и не думал ничего плохого про губернатора. Новиков в ответ заявил, что разговаривал с губернатором Куйвашевым за чашкой чая, и узнал его мнение о спецоперации РФ на Украине. «Он мне сказал, что он „за“ двумя руками», — заверил Новиков. «Я живу с губернатором на одной лестничной площадке, и мы с ним встречаемся как простые соседи. Я живу в 4-й квартире, он в 5-й. Чем больше вы задаете ему такой вопрос, тем меньше шансов получить ответ», — подчеркнул бард в разговоре с Соловьевым. Ранее URA.RU сообщало, что Новиков появился в прямом эфире у Владимира Соловьева и рассказал о «мразоте-либероте» Екатеринбурга. Во время трансляции бард и журналист обсудили «Ельцин-центр», мнение губернатора Евгения Куйвашева о спецоперации на Украине и откуда появились «два Екатеринбурга».