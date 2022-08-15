У ЗАЭС прогремели взрывы, трем иностранным наемникам грозит казнь. Главное к вечеру 15 августа

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ снова обстреляли территорию АЭС Запорожья, в результате в Энергодаре начались взрывы. Троим иностранным наемникам грозит смертная казнь. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 августа.

Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, в приоритете у российской армии нанесение ударов по военным объектам.

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ВСУ снова обстреляли территорию АЭС Запорожья, в результате в Энергодаре начались взрывы. Троим иностранным наемникам грозит смертная казнь. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 августа. Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, в приоритете у российской армии нанесение ударов по военным объектам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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