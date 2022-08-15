ВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ снова обстреляли территорию АЭС Запорожья, в результате в Энергодаре начались взрывы. Троим иностранным наемникам грозит смертная казнь. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 августа.
- Украинские военные ударили по району Запорожской АЭС тяжелой артиллерией. Из-за этого там начались взрывы, сообщили власти Энергодара;
- В ДНР огласили обвинения пяти иностранным наемникам, которые сражались за Украину. Троим из них грозит смертная казнь, рассказал корреспондент URA.RU;
- Чеченские бойцы захватали стратегически важную позицию под Северском в ДНР, город блокировали с трех сторон. Армия РФ совместно с силами ДНР прорвала линию обороны рядом с Угледаром;
- На Украине заканчиваются запасы американского вооружения, и у США нет дополнительного оружия для ВСУ, сказал замсекретаря СНБО, генерал ВСУ Сергей Кривонос. Верховная рада одобрила продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней;
- Российские военные ударили по населенному пункту Золочев, в результате чего было уничтожено более 100 иностранных наемников, заявляли в Минобороны РФ. ВСУ потеряли более половины личного состава и техники мотопехотной бригады в результате наступления на Соледарском направлении;
Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, в приоритете у российской армии нанесение ударов по военным объектам.
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