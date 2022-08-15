ВСУ снова атаковали Запорожскую АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ снова обстреляли территорию АЭС Запорожья, в результате в Энергодаре начались взрывы. Троим иностранным наемникам грозит смертная казнь. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 августа.

Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, в приоритете у российской армии нанесение ударов по военным объектам.