Посол ЛНР: Северск заблокирован с трех сторон

15 августа 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Военные РФ продвигаются так, чтобы не терять солдат Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзные силы России, Донецкой и Луганской Народных Республик блокировали город Северск с трех сторон. Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. «Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон. Просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1». Он уточнил, что планируется продвижение вперед, но через какое время — пока неизвестно. По словам Мирошника, союзные силы не торопятся, так как не хотят терять солдат. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам главы государства, она необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов и ВСУ. Также в понедельник сообщалось, что военные ДНР и РФ прорвали линию обороны рядом с Угледаром.

Союзные силы России, Донецкой и Луганской Народных Республик блокировали город Северск с трех сторон. Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. «Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон. Просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1». Он уточнил, что планируется продвижение вперед, но через какое время — пока неизвестно. По словам Мирошника, союзные силы не торопятся, так как не хотят терять солдат. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам главы государства, она необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов и ВСУ. Также в понедельник сообщалось, что военные ДНР и РФ прорвали линию обороны рядом с Угледаром.