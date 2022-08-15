Посол ЛНР: Северск заблокирован с трех сторон

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, автомат, боевые действия, воин, донбасс, война, армия россии, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Военные РФ продвигаются так, чтобы не терять солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзные силы России, Донецкой и Луганской Народных Республик блокировали город Северск с трех сторон. Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон. Просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Он уточнил, что планируется продвижение вперед, но через какое время — пока неизвестно. По словам Мирошника, союзные силы не торопятся, так как не хотят терять солдат.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам главы государства, она необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов и ВСУ. Также в понедельник сообщалось, что военные ДНР и РФ прорвали линию обороны рядом с Угледаром.

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Союзные силы России, Донецкой и Луганской Народных Республик блокировали город Северск с трех сторон. Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. «Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон. Просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1». Он уточнил, что планируется продвижение вперед, но через какое время — пока неизвестно. По словам Мирошника, союзные силы не торопятся, так как не хотят терять солдат. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам главы государства, она необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов и ВСУ. Также в понедельник сообщалось, что военные ДНР и РФ прорвали линию обороны рядом с Угледаром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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