Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, миг-31, военный самолет, истребитель, парад, ввс рф
Истребитель МиГ-31бм вытеснил британский самолет-разведчик за границу РФ Фото:

Британский разведывательный самолет нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область). Об инциденте сообщили в Минобороны РФ.

«Для пресечения нарушения Государственной границы, из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», — сообщила пресс-служба ведомства. Действиями российского экипажа самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории РФ, уточнили в Минобороны.

В июле специализированное военное издание UK Defence Journal со ссылкой на данные Минобороны Соединенного Королевства докладывало, что стратегические разведывательные самолеты RC-135 Королевских ВВС Великобритании значительно увеличили количество полетов вблизи границ России. Ранее у российских границ в Черном море заметили беспилотник НАТО. Это произошло сразу после заявлений Киева о том, что ВСУ планируют потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия и вернуть Крым. В Кремле подчеркивали, что подобные действия лишь подтверждают оправданность российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Британский разведывательный самолет нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область). Об инциденте сообщили в Минобороны РФ. «Для пресечения нарушения Государственной границы, из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», — сообщила пресс-служба ведомства. Действиями российского экипажа самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории РФ, уточнили в Минобороны. В июле специализированное военное издание UK Defence Journal со ссылкой на данные Минобороны Соединенного Королевства докладывало, что стратегические разведывательные самолеты RC-135 Королевских ВВС Великобритании значительно увеличили количество полетов вблизи границ России. Ранее у российских границ в Черном море заметили беспилотник НАТО. Это произошло сразу после заявлений Киева о том, что ВСУ планируют потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия и вернуть Крым. В Кремле подчеркивали, что подобные действия лишь подтверждают оправданность российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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