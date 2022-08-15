Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России

15 августа 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Истребитель МиГ-31бм вытеснил британский самолет-разведчик за границу РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Британский разведывательный самолет нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область). Об инциденте сообщили в Минобороны РФ. «Для пресечения нарушения Государственной границы, из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», — сообщила пресс-служба ведомства. Действиями российского экипажа самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории РФ, уточнили в Минобороны. В июле специализированное военное издание UK Defence Journal со ссылкой на данные Минобороны Соединенного Королевства докладывало, что стратегические разведывательные самолеты RC-135 Королевских ВВС Великобритании значительно увеличили количество полетов вблизи границ России. Ранее у российских границ в Черном море заметили беспилотник НАТО. Это произошло сразу после заявлений Киева о том, что ВСУ планируют потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия и вернуть Крым. В Кремле подчеркивали, что подобные действия лишь подтверждают оправданность российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Британский разведывательный самолет нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область). Об инциденте сообщили в Минобороны РФ. «Для пресечения нарушения Государственной границы, из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», — сообщила пресс-служба ведомства. Действиями российского экипажа самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории РФ, уточнили в Минобороны. В июле специализированное военное издание UK Defence Journal со ссылкой на данные Минобороны Соединенного Королевства докладывало, что стратегические разведывательные самолеты RC-135 Королевских ВВС Великобритании значительно увеличили количество полетов вблизи границ России. Ранее у российских границ в Черном море заметили беспилотник НАТО. Это произошло сразу после заявлений Киева о том, что ВСУ планируют потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия и вернуть Крым. В Кремле подчеркивали, что подобные действия лишь подтверждают оправданность российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.