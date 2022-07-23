Британская разведка стала в три раза чаще появляться у границ РФ

24 июля 2022 в 04:36 Размер текста - 17 +

ВВС Британии увеличили количество полетов самолетов-разведчиков у границ России Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стратегические разведывательные самолеты RC-135 Королевских ВВС Великобритании значительно увеличили количество полетов вблизи границ России. Об этом пишет специализированное военное издание UK Defence Journal со ссылкой на данные Минобороны Соединенного Королевства. Согласно предоставленной информации, в декабре 2021 года самолеты-разведчики совершили шесть вылетов, в январе — девять. Однако уже в феврале, с началом российской спецоперации на Украине, их число увеличилось до 12, а в марте достигло пикового значения — 18 вылетов. В апреле самолет поднимался в воздух 12 раз, в мае — 14. Как указывает издание, самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 продолжат выполнять задачи над Черным морем вблизи Украины, «следя за российскими вооруженными силами». В июле у российских границ в Черном море заметили беспилотник НАТО. Это произошло сразу после заявлений Киева о том, что ВСУ планируют потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия и вернуть Крым. Кроме этого, в воздухе на границе Румынии с Одесской областью был зафиксирован Boeing E-3 Sentry ВСЛ (Вооруженных сил Люксембурга). В Кремле подчеркивали, что намерение Украины уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым только подтверждают оправданность российской специальной операции по демилитаризации и денацификации республики. Сообщалось, что спецоперация остановила нападение НАТО на Россию. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Стратегические разведывательные самолеты RC-135 Королевских ВВС Великобритании значительно увеличили количество полетов вблизи границ России. Об этом пишет специализированное военное издание UK Defence Journal со ссылкой на данные Минобороны Соединенного Королевства. Согласно предоставленной информации, в декабре 2021 года самолеты-разведчики совершили шесть вылетов, в январе — девять. Однако уже в феврале, с началом российской спецоперации на Украине, их число увеличилось до 12, а в марте достигло пикового значения — 18 вылетов. В апреле самолет поднимался в воздух 12 раз, в мае — 14. Как указывает издание, самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 продолжат выполнять задачи над Черным морем вблизи Украины, «следя за российскими вооруженными силами». В июле у российских границ в Черном море заметили беспилотник НАТО. Это произошло сразу после заявлений Киева о том, что ВСУ планируют потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия и вернуть Крым. Кроме этого, в воздухе на границе Румынии с Одесской областью был зафиксирован Boeing E-3 Sentry ВСЛ (Вооруженных сил Люксембурга). В Кремле подчеркивали, что намерение Украины уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым только подтверждают оправданность российской специальной операции по демилитаризации и денацификации республики. Сообщалось, что спецоперация остановила нападение НАТО на Россию.