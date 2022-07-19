Минобороны Украины грозит забрать Крым и уничтожить флот РФ

Украина намерена использовать западное оружие против Черноморского флота, заявил Владимир Гаврилов Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киев пообещал «уничтожить» Черноморский флот и вернуть Крым. Такое заявление в интервью газете Times сделал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

«Украина готовится уничтожить Черноморский флот России западным оружием и вернуть Крым. Украинские военные наращивали свой собственный противокорабельный ракетный потенциал и ждали получения оружия большей дальности от других стран, прежде чем начать штурм», — сказал Гаврилов.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам главы государства, ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР. При этом западные страны активно помогают Киеву вооружением. В частности, российские военные находят иностранное оружие на освобожденных территориях, передает Пятый канал.

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