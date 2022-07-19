Песков: угрозы Киева подтверждают оправданность спецоперации РФ

Украина не оставляет надежды вернуть Крым и уничтожить Черноморский флот РФ Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Намерение Украины уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым только подтверждают оправданность российской специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что Киев пообещал «уничтожить» Черноморский флот и вернуть Крым. Такое заявление в интервью газете Times сделал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам главы государства, ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР.

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