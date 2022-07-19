Над Черным морем заметили беспилотник НАТО

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Стратегический разведывательный беспилотник, обнаружен у границ в Черном море Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У российских границ в Черном море заметили беспилотник НАТО. Данная информация поступила из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Данный случай зафиксирован на фоне недавних заявлений Украины о том, что они планирует потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия и вернуть Крым. Кроме того, в воздухе на границе Румынии с Одесской областью был зафиксирован Boeing E-3 Sentry ВСЛ (Вооруженных сил Люксембурга).

Ранее Киев пообещал «уничтожить» Черноморский флот и вернуть Крым. Такое заявление в интервью газете Times сделал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение Украины уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым только подтверждают оправданность российской специальной военной операции.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам главы государства, ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР.

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У российских границ в Черном море заметили беспилотник НАТО. Данная информация поступила из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar. Данный случай зафиксирован на фоне недавних заявлений Украины о том, что они планирует потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия и вернуть Крым. Кроме того, в воздухе на границе Румынии с Одесской областью был зафиксирован Boeing E-3 Sentry ВСЛ (Вооруженных сил Люксембурга). Ранее Киев пообещал «уничтожить» Черноморский флот и вернуть Крым. Такое заявление в интервью газете Times сделал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение Украины уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым только подтверждают оправданность российской специальной военной операции. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам главы государства, ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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