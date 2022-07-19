Над Черным морем заметили беспилотник НАТО

19 июля 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Стратегический разведывательный беспилотник, обнаружен у границ в Черном море Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У российских границ в Черном море заметили беспилотник НАТО. Данная информация поступила из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar. Данный случай зафиксирован на фоне недавних заявлений Украины о том, что они планирует потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия и вернуть Крым. Кроме того, в воздухе на границе Румынии с Одесской областью был зафиксирован Boeing E-3 Sentry ВСЛ (Вооруженных сил Люксембурга). Ранее Киев пообещал «уничтожить» Черноморский флот и вернуть Крым. Такое заявление в интервью газете Times сделал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение Украины уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым только подтверждают оправданность российской специальной военной операции. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам главы государства, ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

У российских границ в Черном море заметили беспилотник НАТО. Данная информация поступила из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar. Данный случай зафиксирован на фоне недавних заявлений Украины о том, что они планирует потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия и вернуть Крым. Кроме того, в воздухе на границе Румынии с Одесской областью был зафиксирован Boeing E-3 Sentry ВСЛ (Вооруженных сил Люксембурга). Ранее Киев пообещал «уничтожить» Черноморский флот и вернуть Крым. Такое заявление в интервью газете Times сделал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение Украины уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым только подтверждают оправданность российской специальной военной операции. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам главы государства, ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР.