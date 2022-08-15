В Перми не нашлось покупателя на лес, за который борются жители

Лесной участок будет выставлен на торги вновь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Перми не нашла желающих приобрести участок земли с лесом и зданием бывшей школы-интерната в Кировском районе, против застройки которого выступают местные жители. Назначенные торги не состоялись, так как не поступило ни одной заявки от потенциальных инвесторов, сообщили URA.RU в администрации Перми. Документы также размещены на сайте мэрии.

«Признать аукцион несостоявшимся по лоту №1 в связи с тем, что на участие в аукционе по данному лоту не поступило ни одной заявки», — говорится в решении городской комиссии по приватизации муниципального имущества. В пресс-службе мэрии отметили, что будет объявлен повторный аукцион.

Как ранее рассказывало URA.RU, власти выставили на торги земельный участок с лесом и здание бывшей школы-интерната по адресу: улица Пирожкова, 37. Начальную цену определили в 105 млн рублей. Против застройки данного участка выступают местные жители. Они записывали видеообращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову и полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову с просьбой не допустить вырубку леса. Они также подавали иск в суд, указывая, что застройка, кроме прочего, приведет к усугублению проблемы со школами и детсадами в районе, которых не хватает. Однако суд активистам отказал.