Аппарат челябинского ревизора полпреда в УрФО остался без главы

16 августа 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Надежда Мангилева почти год исполняла обязанности главного федерального инспектора по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Надежда Мангилева покинула аппарат главного федерального инспектора (ГФИ) по Челябинской области, где с 2021 года временно исполняла обязанности ГФИ. Эту информацию подтвердили URA.RU в полпредстве в УрФО. «Подтверждаем увольнение Надежды Николаевны (Мангилевой — ред.) с должности федерального инспектора. Про нового ГФИ сообщим по факту назначения», — заявили URA.RU в полпредстве. По словам источника URA.RU в аппарате главного федерального инспектора, Мангилева попрощалась с коллективом еще на прошлой неделе. Теперь до появления нового ГФИ структура осталась без руководителя. Нового ГФИ ждут в Челябинске к концу августа. Предполагается, что новым главным федеральным инспектором по Челябинской области станет генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев, недавно оставивший пост начальника следственного управления СКР по Башкортостану. До перевода в Башкирию он шесть лет занимал аналогичную должность на Южном Урале. Наряду с силовым бэкграундом это стало дополнительным основанием для его назначения. Пост ГФИ по Челябинской области остается вакантным с осени 2021 года, когда занимавшего его генерал-лейтенанта полиции в отставке Михаила Кагана перевели в Ленинградскую область. С этого момента структурой в качестве врио руководила федеральный инспектор Мангилева, переведенная в Челябинск в октябре 2018 года.

Надежда Мангилева покинула аппарат главного федерального инспектора (ГФИ) по Челябинской области, где с 2021 года временно исполняла обязанности ГФИ. Эту информацию подтвердили URA.RU в полпредстве в УрФО. «Подтверждаем увольнение Надежды Николаевны (Мангилевой — ред.) с должности федерального инспектора. Про нового ГФИ сообщим по факту назначения», — заявили URA.RU в полпредстве. По словам источника URA.RU в аппарате главного федерального инспектора, Мангилева попрощалась с коллективом еще на прошлой неделе. Теперь до появления нового ГФИ структура осталась без руководителя. Нового ГФИ ждут в Челябинске к концу августа. Предполагается, что новым главным федеральным инспектором по Челябинской области станет генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев, недавно оставивший пост начальника следственного управления СКР по Башкортостану. До перевода в Башкирию он шесть лет занимал аналогичную должность на Южном Урале. Наряду с силовым бэкграундом это стало дополнительным основанием для его назначения. Пост ГФИ по Челябинской области остается вакантным с осени 2021 года, когда занимавшего его генерал-лейтенанта полиции в отставке Михаила Кагана перевели в Ленинградскую область. С этого момента структурой в качестве врио руководила федеральный инспектор Мангилева, переведенная в Челябинск в октябре 2018 года.