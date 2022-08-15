Сотни курганцев останутся без воды

16 августа 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Курганцев предупредили об отключении воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Часть жителей Кургана 18 августа останется без воды. Из-за замены арматуры на насосной станции под отключения попадут жилые дома и соцообъекты в микрорайоне Рябково и по проспекту Маршала Голикова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Водный Союз». «Из-за замены запорной арматуры на насосной станции по улице Бурова-Петрова, 124, 18 августа с 09:00 до 21:00 будет ограничена подача холодной воды. <…> Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Воды в четверг не будет по следующим адресам: частный сектор правой стороны микрорайона Рябково от ул. Карбышева;

ул. Анфиногенова,100,102,104,106,172;

ул. Школьная, 13а (котельная),24, 48 (детский сад №109 «Журавушка»), 68;

ул. Бурова-Петрова, 123,132, 134;

пр. Голикова, 28 — 38, 30б (автомойка), 39 (ТЭЦ-2);

ул. Промышленная, 3, к.1, 3, к.2, 19 (кабельный завод);

ул. Московская, 26 (школа № 17);

ул. Чернореченская, 46 (автомойка),79, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 91а, 93, 95, 97, 97а (котельная), 99,101, 103 (детский сад № 16 «Золотой колосок»), 103б (КНС-19), 105, 107, 107а, 109, 109а, 115, 115 (теплопункт), 119, 125,130б (КНС Юнона). Ранее URA.RU писало, что компания «Водный Союз» в ближайшие три года потратит на модернизацию коммунальных сетей более 600 млн рублей. Около 220 млн рублей израсходуют в этом году.

Часть жителей Кургана 18 августа останется без воды. Из-за замены арматуры на насосной станции под отключения попадут жилые дома и соцообъекты в микрорайоне Рябково и по проспекту Маршала Голикова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Водный Союз». «Из-за замены запорной арматуры на насосной станции по улице Бурова-Петрова, 124, 18 августа с 09:00 до 21:00 будет ограничена подача холодной воды. <…> Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Воды в четверг не будет по следующим адресам: Ранее URA.RU писало, что компания «Водный Союз» в ближайшие три года потратит на модернизацию коммунальных сетей более 600 млн рублей. Около 220 млн рублей израсходуют в этом году.