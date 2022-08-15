Ройзман на шоу повторил свой тезис про тюрьму и интеллигентов

16 августа 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман сказал, что каждый интеллигентный россиянин должен посидеть в тюрьме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман повторил свой известный тезис о том, что каждый интеллигентный россиянин должен посидеть в тюрьме. Такое заявление Евгений Ройзман сделал в интервью Екатерине Гордеевой на ютуб-канале «Скажи Гордеевой». «Я об этом говорил не раз. И да, я считаю, что каждому интеллигентному человеку хотя бы немножко надо посидеть в тюрьме. Для русского интеллигента это невероятный опыт. Ну, хотя бы 15 суток», — сказал Ройзман. URA.RU писало, что 23 марта Ройзмана призвали привлечь к уголовной ответственности за «лайк» под постом про ситуацию на Украине. На бывшего мэра главе СКР Александру Бастрыкину пожаловался член Общественной палаты России Максим Григорьев. Позже Евгений Ройзман получил штраф на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Ранее Госдума приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Теперь штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденный шаг, призванный защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман повторил свой известный тезис о том, что каждый интеллигентный россиянин должен посидеть в тюрьме. Такое заявление Евгений Ройзман сделал в интервью Екатерине Гордеевой на ютуб-канале «Скажи Гордеевой». «Я об этом говорил не раз. И да, я считаю, что каждому интеллигентному человеку хотя бы немножко надо посидеть в тюрьме. Для русского интеллигента это невероятный опыт. Ну, хотя бы 15 суток», — сказал Ройзман. URA.RU писало, что 23 марта Ройзмана призвали привлечь к уголовной ответственности за «лайк» под постом про ситуацию на Украине. На бывшего мэра главе СКР Александру Бастрыкину пожаловался член Общественной палаты России Максим Григорьев. Позже Евгений Ройзман получил штраф на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Ранее Госдума приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Теперь штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденный шаг, призванный защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины.