Курганца, из-за которого писали Кадырову, отправили в Челябинск

16 августа 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Задержанного за драку сотрудника курганской колонии отправили в челябинское СИЗО (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудника курганского УФСИН, отец которого пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову за незаконное задержание сына, отправили в челябинское СИЗО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин. «Выяснилось, что арестованного сотрудника ИК-2 нет на территории нашего региона. Он находится в одном из СИЗО в Челябинской области. На следующей неделе собираюсь туда выезжать», — сказал Шалютин. Ранее к правозащитнику с просьбой взять под контроль данное дело обратился чеченский омбудсмен Чечни Мансур Солтаев. Источники, близкие к силовым структурам полагают, что курганского сотрудника УФСИН перевели в другой регион ради его же безопасности. «По словам отца арестованного, конфликт между его сыном и другим сотрудником колонии произошел на межнациональной почве. Возможно, что его специально провоцировали на драку, чтобы подставить и выжить из ИК-2. Поэтому, чтобы не усугублять положение его и отправили от греха подальше. В челябинском СИЗО как раз держат сотрудников из силового блока», — поделился инсайдер. Другой источник считает, что возможный перевод связан с тем, что задержанный не так давно занял руководящую должность. «Отправить в другой регион также могли из-за опасения, что он мог оказывать давление на своих подчиненных. Он же работал в колонии на посту замначальника оперативного отдела», — полагает инсайдер. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Курганской области. В ведомстве от комментариев отказались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудника курганского УФСИН, отец которого пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову за незаконное задержание сына, отправили в челябинское СИЗО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин. «Выяснилось, что арестованного сотрудника ИК-2 нет на территории нашего региона. Он находится в одном из СИЗО в Челябинской области. На следующей неделе собираюсь туда выезжать», — сказал Шалютин. Ранее к правозащитнику с просьбой взять под контроль данное дело обратился чеченский омбудсмен Чечни Мансур Солтаев. Источники, близкие к силовым структурам полагают, что курганского сотрудника УФСИН перевели в другой регион ради его же безопасности. «По словам отца арестованного, конфликт между его сыном и другим сотрудником колонии произошел на межнациональной почве. Возможно, что его специально провоцировали на драку, чтобы подставить и выжить из ИК-2. Поэтому, чтобы не усугублять положение его и отправили от греха подальше. В челябинском СИЗО как раз держат сотрудников из силового блока», — поделился инсайдер. Другой источник считает, что возможный перевод связан с тем, что задержанный не так давно занял руководящую должность. «Отправить в другой регион также могли из-за опасения, что он мог оказывать давление на своих подчиненных. Он же работал в колонии на посту замначальника оперативного отдела», — полагает инсайдер. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Курганской области. В ведомстве от комментариев отказались.