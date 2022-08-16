TAC: Зеленский перешел все границы, настраивая США против России

16 августа 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Зеленский перешел всяческие границы, призвав США объявить РФ спонсором терроризма Фото: Официальный сайт президента Украины Отчаянная попытка президента Украины Владимира Зеленского принудить Запад признать Россию страной-спонсором терроризма направлена лишь на получение личной выгоды и не имеет под собой реальных оснований. Такую позицию в статье для издания The American Conservative выразил политический обозреватель Даг Бэндоу. «До сих пор Зеленский безуспешно подталкивал Запад к активному военному вмешательству в украинский кризис. Сейчас он пытается вынудить Вашингтон объявить Москву государством-спонсором терроризма. Однако у его задумки есть только одна проблема: Россия не является страной-спонсором терроризма», — говорится в статье. Бэндоу подчеркнул, что США слишком злоупотребляют этим термином, навешивая «ярлык» спонсора терроризма на неугодные им государства, например, на Кубу, КНДР, Иран и Сирию. А неизбирательное использование термина в отношении России может при вести к серьезным последствиям для США. В частности, будут нарушены отношения Вашингтона с союзниками Москвы и значительно снизится возможность урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. «Таким образом, политические требования Зеленского перешли всяческие границы суверенного государства», — резюмировал автор. Ранее Зеленский обратился к США с призывом признать Россию страной-спонсором терроризма, передает NEWS.ru . 11 август этот статус РФ присвоил Сейм Латвии. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев предупреждал, что в случае признания России спонсором терроризма дипломатические отношения Москвы и Вашингтона достигнут точки невозврата. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что США могут забыть о любых отношениях с РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отчаянная попытка президента Украины Владимира Зеленского принудить Запад признать Россию страной-спонсором терроризма направлена лишь на получение личной выгоды и не имеет под собой реальных оснований. Такую позицию в статье для издания The American Conservative выразил политический обозреватель Даг Бэндоу. «До сих пор Зеленский безуспешно подталкивал Запад к активному военному вмешательству в украинский кризис. Сейчас он пытается вынудить Вашингтон объявить Москву государством-спонсором терроризма. Однако у его задумки есть только одна проблема: Россия не является страной-спонсором терроризма», — говорится в статье. Бэндоу подчеркнул, что США слишком злоупотребляют этим термином, навешивая «ярлык» спонсора терроризма на неугодные им государства, например, на Кубу, КНДР, Иран и Сирию. А неизбирательное использование термина в отношении России может при вести к серьезным последствиям для США. В частности, будут нарушены отношения Вашингтона с союзниками Москвы и значительно снизится возможность урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. «Таким образом, политические требования Зеленского перешли всяческие границы суверенного государства», — резюмировал автор. Ранее Зеленский обратился к США с призывом признать Россию страной-спонсором терроризма, передает NEWS.ru. 11 август этот статус РФ присвоил Сейм Латвии. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев предупреждал, что в случае признания России спонсором терроризма дипломатические отношения Москвы и Вашингтона достигнут точки невозврата. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что США могут забыть о любых отношениях с РФ.