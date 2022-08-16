В сенате США предложили Байдену переквалифицироваться в продавца

Из-за провального рейтинга президента США Джо Байдена большинство американцев предпочли бы видеть его в качестве продавца телемагазина, нежели главы Белого дома. Об этом заявил заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди.
«Я думаю, что большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединенных Штатов», — сказал политик в эфире телеканала Fox News. По его мнению, американский лидер за время своего президентства смог «наступить на все грабли, что были разбросаны во дворе».
В конце июля Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев снизился до минимального показателя с момента его инаугурации. В Штатах предрекли конец президентству Байдена. Газета The Washington Times назвала его «худшим президентом XXI века». Республиканская партия готова объявить Байдену импичмент, если американский лидер победит на промежуточных выборах.
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