Аналитик Trinity Bank: ФРГ запустит «Северный поток-2» осенью

Германия запустит «Северный поток-2» осенью или зимой Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Германия может запустить газопровод «Северного потока — 2» осенью или зимой в связи с ухудшением ситуации с запасами газа в стране. Об этом сообщает чешская газета Lidovky, ссылаясь на слова экономиста Лукаша Кованда.

«Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода «Северный поток — 2», — предположил главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда. По мнение экономиста, в ФРГ пойдут на такой шаг в связи с сильной засухой и нехваткой воды, что мешает судоходству и работе электростанций.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что эксплуатация «Северного потока-2» невозможна, а страны Евросоюза будут вынуждены экономить газ в случае необходимости. Однако жители Германии потребовали от правительства запустить «Северный поток — 2». Также в ФРГ называли плюсы запуска «Северного потока-2». Цель страны — перестать покупать российский газ.

Европейские страны ввели санкции против России после начала вынужденной спецоперации на Украине. Они коснулись, в частности, частичного или полного запрета на энергоносители из РФ.