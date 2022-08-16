Эксперты составили рейтинг регионов по уровню госдолга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область заняла 73-е место из 85-ти в рейтинге регионов России по уровню долговой нагрузки. Информация опубликована на сайте РИА «Новости». Исследование подготовлено на основании данных Министерства финансов и Федерального казначейства.

«73. Курганская область. Отношение госдолга на 1 июля к налоговым и неналоговым доходам бюджета за год 62,4%. В прошлом году — 61%. Изменение госдолга за шесть месяцев — 8,3%», — указано в опубликованной таблице РИА «Рейтинга». На начало июля государственный долг региона составил 17,49 млрд рублей. В структуре долга нет коммерческих кредитов, только бюджетные займы.

На сайте областного департамента финансов указано, что на 1 августа сумма госдолга не изменилась. И составляет почти 17,5 млрд рублей.

В департамент информационной и внутренней политики региона направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать изменение госдолга с начала года. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом месяце государственный долг Курганской области превысил 17,49 млрд рублей. Это на 695 млн больше, чем в прошлом месяце и на 1,3 млрд выше начала года. Тогда в правительстве объяснили, что рост произошел из-за предоставленного бюджетного кредита. Минфин России предоставил региону 5,6 млрд рублей на оплату коммерческих кредитов. Это позволило областному бюджету полностью избавиться от коммерческих кредитов.